Складна ситуація з Білоруссю. Миколаїв призупиняє закупівлю білоруських тролейбусів

За словами віцемера Миколаєва Віталія Лукова, через політичну кризу, владі міста довелося зробити невелику паузу в закупівлі білоруських тролейбусів.

"Так що маємо зараз невелику паузу, тому що навіть наші європейські партнери зараз призупинили підписання договорів з виготовлення тролейбусів для Миколаєва", - заявив Луков.

Зокрема, посадовець повідомив, що сьогодні для міста найкращим варіантом буде зробити тимчасову перерву, щоб рухатись далі, втім закупівля тролейбусів є "рятівним кругом" для транспортної структури міста.

"Тому що якщо ми маємо 50 тролейбусів зараз і будемо мати ще 50 тролейбусів, то це у два рази більше і це реальна боротьба з неякісними маршрутками, які заполонили центр міста", - зауважив віцемер Миколаєва.