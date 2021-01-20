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"Складеться рівновага в Сенаті": Харріс приведе до присяги трьох сенаторів

Вашингтон, Середа 20 січня 2021 19:47
"Складеться рівновага в Сенаті": Харріс приведе до присяги трьох сенаторів
Фото: Камала Харріс (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Після інавгурації віце-президент Сполучених Штатів Камала Харріс повинна буде привести до присяги трьох нових сенаторів. Після цього в Сенаті складеться рівновагу: 50 місць у демократів і 50 місць у республіканців.

Про це повідомляє ABC News.

Внаслідок того, що Харріс як віце-президент і голова Сенату буде мати вирішальний голос, демократи отримають більшість у Сенаті.

Зокрема, Харріс приведе до присяги Алекса Паділья, що замінить її в кріслі сенатора. А також двох переможців сенатських виборів в Джорджії, які відбулися на початку січня: Рафаеля Уорнока і Джона Оссоффа.

Нагадаємо, 20 січня Камала Харріс вступила на посаду віце-президента США. Вона стала першою жінкою віце-президентом в історії Сполучених Штатів.

Крім того, Джо Байден офіційно став 46-му президент США. Він урочисто прийняв присягу американського президента.

Раніше Байден представив свою команду радників у науковій сфері, заявивши, що його адміністрація буде керуватися "наукою та істиною". Байден вперше в історії Білого дому підвищив посаду наукового радника до рівня члена Кабінету міністрів.

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Новини України В світі Сенат СШАДжозеф Байден

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