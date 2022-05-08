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"Скласти зброю і здатися або стояти до кінця": у полку "Азов" пояснили, чому воюють за Маріуполь

Фото: Азовсталь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Захисники Маріуполя - командири полку "Азов" розповіли про ситуацію на "Азовсталі" станом на 8 травня. Повідомили, що не дивлячись на складну обстановку на фронті, здаватися не збираються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію полку "Азов".

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар назвав кілька варіантів розвитку подій для людей на заблокованому заводі.

"Перше - скласти зброю і просто чекати смерті - від бомби або від голоду. Друге - втекти як боягуз, думаючи тільки себе, забувши про обов'язок, присягу, яку дав. Так сталося з командиром морпіхів 36 бригади: він намагався втекти з міста з невеликою групою на бронетехніці, намагаючись прорватися. Третє - скласти зброю та здатися. І четверте - продовжити життя вам (українцям-ред), стояти та боротися", - сказав Святослав Паламар.

Нагадаємо, Сьогодні, 8 травня 2022 року, українські військові дають прес-конференцію із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Зокрема, з журналістами спілкуються заступник командира полку Нацгвардії "Азов" Святослав Паламар і офіцер управління розвідки Ілля Самойленко.

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АзовстальВійна в Україні