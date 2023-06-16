Словения отправит Украине помощь для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Словения сегодня, 16 июня, решила выделить Украине материальную помощь для ликвидации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Словении.
"Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение направить в Украину материальную помощь в виде бензопил, погружных электронасосов, переносных проточных насосов через механизм Союза в сфере гражданской защиты на случай масштабных чрезвычайных событий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная стоимость помощи, включая транспортировку, составляет 228 405 евро. Словения предоставит Украине следующую материальную помощь:
- 50 бензопил;
- 10 электронасосов ELKO 900 л/мин;
- 10 переносных проточных насосов Honda 1100 л/мин;
- 10 спасательных жилетов;
- 10 универсальных мобильных контейнеров;
- 42 тысяч стерильных одноразовых шприцев;
- 42 000 одноразовых игл.
Другая помощь от Словении
Также сегодня правительство решило, что Словения внесет в европейский инструмент поддержки Украины до 10,2 млн евро четырьмя траншами в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах.
Средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам, предоставленным Украине Европейской комиссией в рамках указанного инструмента.
"Оплачивая взнос, Словения выражает свою поддержку финансированию потребностей Украины, восстановлению критической инфраструктуры, институциональным реформам и начальной поддержке послевоенного восстановления и процесса вступления Украины в ЕС", - отметили в правительстве страны.
Подрыв Каховской ГЭС
Во вторник, 6 июня, Россия совершила одно из самых масштабных экологических и гуманитарных преступлений в новейшей истории – подрыв Каховской ГЭС.
Кабмин решил создать в Херсонской области комиссию по обследованию поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
Детальнее о ситуации после теракта на Каховской ГЭС в материале РБК-Украина.
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