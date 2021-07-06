ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Словенія закликала ЄС готуватися до четвертої хвилі COVID

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 06 липня 2021 11:45
Словенія закликала ЄС готуватися до четвертої хвилі COVID Фото: прем'єр Словенії Янез Янша (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр Словенії Янез Янша закликав Европу зробити все можливе, щоб підготуватися і, за можливості, запобігти четвертій хвилі коронавірусу. З такою заявою він виступив сьогодні в Європарламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dnevnik.si.

"Перший пріоритет - зробити все можливе, щоб уникнути четвертої хвилі коронавірусу", - сказав він.

За його словами, пріоритетним завданням Євросоюзу є поступове повернення до звичного життя протягом найближчого півріччя.

Водночас він наголосив, що деякі раніше введені заходи повинні будуть продовжити діяти. Та додав, що ЄС має бути готовим почати діяти більш стратегічно.

У своєму зверненні міністр відзначив важливість вакцинації людей та закликав кожного громадянина зробити все, щоб зупинити пандемію.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Словенії Янез Поклукар заявив, що в його країні закінчилася епідемія коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Словения пандемия Коронавірус
NEWS
В Україні 541 новий випадок коронавірусу
В Україні 541 новий випадок коронавірусу
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні