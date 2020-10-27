Словенія підтримала створення Кримської платформи, - МЗС

Фото: кримсько-татарські прапори (РБК-Україна)

Перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова обговорила з послом Словенії в Україні Томажом Менцином питання створення Кримської платформи і мілітаризацію Росією окупованого Криму. Джапарова висловила подяку за підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Джапарова докладно поінформувала посла про численні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованій території Криму, а також акцентувала увагу на мілітаризації Азово-Чорноморського регіону та перетворення окупованого Криму на російську військову базу.

У той же час вона заявила про фактичне блокування діяльності української церкви в Криму і підкреслила важливість уваги міжнародної спільноти до релігійної свободи і утисків, на окупованому півострові.

Наголошується, що сторони обговорили насичений порядок денний двостороннього співробітництва в рамках міжнародних організацій, а також підтвердили обопільну готовність тісно взаємодіяти у рамках ООН, ОБСЄ по широкому колу питань, що становлять взаємний інтерес.

У свою чергу посол Менцин підкреслив, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року, а також запевнив, що Любляна буде продовжувати реалізацію заходів у підтримку програми децентралізації в Україні.

Нагадаємо, раніше США заявили про готовність працювати над створенням Кримської платформи разом з Україною.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запевнив про готовність його країни підтримати майбутню платформу з деокупації Криму. Туреччина готова бути активним учасником Кримської платформи.