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Словенія передала Україні 35 БМП: вони вже в дорозі

Фото: Словенія передала Україні 35 БМП (24ur.com)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Словенії передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій. Очікується, що техніка досягне Західної України сьогодні, 21 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24UR.

В обмін на пожертвування Словенія отримає від Сполучених Штатів ваучер на покупку зброї на суму, що перевищує пожертвування.

Цілком ймовірно, Словенська бронетехніка буде дуже швидко відправлена Україною на східний фронт, де навіть таке старе озброєння використовується для захисту від російської агресії.

Машини BVP M80A роками зберігалися серед танків та іншої бронетехніки в районі Півки, і їх дезактивація зайняла кілька тижнів. Логістичні проблеми не дозволили прискорити поставки в Україну, ймовірно, через заборону Угорщини на перевезення зброї на схід.

Бойова машина піхоти - це амфібійна гусенична машина з екіпажем з трьох солдатів і місцем для збройного загону. Він оснащений 20-міліметровою гарматою, кулеметом і пусковими установками протитанкових ракет Maljutk.

Бойове хрещення M80 BVP отримав на кривавих полях битв Югославії, і Словенія виконала свою обіцянку Україні, внісши свій внесок в її оборону. Словенія також допоможе Україні бронетехнікою, яка вже знаходиться на залізничній станції Престранек в готовності до відправки.

Нагадаємо, Німеччина оприлюднила повний список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги.

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