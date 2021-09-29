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В Словенії тисячі людей вийшли на акцію проти карантину. Поліція застосувала водомети

Автор: Сергій Пишкін

Близько 10 тисяч осіб вийшли на вулиці столиці Словенії в раках протесту проти карантинних обмежень в країні. Після агресії з боку учасників акції - поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ й водомети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP News.

Зазначається, що це вдруге у вересні, коли в Любляні проходять акції протесту, що завершуються заворушеннями. Протестувальники вимагають, аби в країні скасували "вакциновані перепустки".

Після того, як учасники протесту почали закидувати правоохоронців пляшками й іншими предметами - поліція була змушена застосувати проти них сльозогінний газ та водомети.

З початку пандемії в Словенії зафіксували 291 тисячу випадків зараження на коронавірус, серед них - 4,5 тисячі були летальними.

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