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У Словенії в магазини, бари і на заходи пускатимуть по COVID-паспорту

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Словенія , Середа 15 вересня 2021 20:13
У Словенії в магазини, бари і на заходи пускатимуть по COVID-паспорту Фото: у Словенії в магазини, бари і на заходи пускатимуть по COVID-паспорту (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З середи, 15 вересня, в Словенії в усі установи сфери послуг і на робочі місця пускатимуть за COVID-паспортом. Це є масштабним посиленням обмежень, покликаним зупинити четверту хвилю пандемії в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Всі працівники і навіть самозайняті повинні будуть пройти вакцинацію, мати докази одужання не більше ніж 180-денної давності або здавати тести не рідше одного разу на тиждень.

Для працівників витрати на тестування будуть покриватися роботодавцями, яким дозволено застосовувати санкції до тих, хто не виконує вимоги.

Люди також повинні будуть пред'являти covid-паспорт практично для отримання всіх послуг, в тому числі в магазинах, барах і ресторанах, в салонах краси, в кабінетах лікарів і лікарнях.

При цьому громадян, у яких немає COVID-пропуску, пускатимуть тільки продуктові магазини і аптеки, які не розташовані в торгових центрах.

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