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Словаччина видворила з країни 23 нелегальних робітників з України та Сербії

Автор: Андрій Козловський

Управління прикордонної та іноземної поліції Словаччини в адміністративному порядку видворили з країни 23 нелегальних робітників. Усі депортовані є громадянами Сербії та України.

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Про це повідомляє Aktuality.sk.

Як повідомляється, 17 робітників з Сербії та 6 з України були вигнані з підприємств у Зволені, Холіче і Новому Місті-над-Вагом. Операція проводилася в рамках акції Європолу. Правоохоронці не уточнювали, якою саме діяльністю займалися нелегали.

"На цих заходах співпрацювали поліцейські у справах іноземців управління в Банська-Бистриці, Тренчині і Трнаві, індивідуальні трудові інспекції, мобільні поліцейські підрозділи і Національний підрозділ по боротьбі з незаконною міграцією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі на підпільному виробництві сигарет затримали 12 громадян України.

Крім того, у Польщі викрили групу з восьми осіб, серед яких шестеро українців, на підпільному виробництві.

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