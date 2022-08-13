Словаччина передала Україні перші чотири САУ Zuzana

Україна отримала перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, які раніше обіцяла передати Словаччина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.
Міністр повідомив, що перші 4 артилерійські установки вже перебувають у розпорядженні українських військових.
"Вони готові до використання та захисту від російських агресорів", - заявив Надь.
У червні Надь на своїй сторінці у Twitter заявляв, що Словаччина та Україна домовилися про постачання 8 артилерійських установок Zuzana 2.
САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані в армію в липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.
Артустановка завдяки стволу довжиною 52 калібру здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 кілометри. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох.
Разом з тим гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет потраплять по одній меті одночасно.
Нагадаємо, що у червні міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна передасть 8 установок Zuzana 2.
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