Словаччина з 13 березня обмежила пропуск на свою територію з-за поширення коронавіруса. Про це йдеться в повідомленні Нової митниці в Twitter.

Як відзначили в митниці, обмеження почали діяти з 8 ранку. В'їзд дозволено лише громадянам Словаччини та особам, які мають вид на проживання в цій країні. Також призупинено пасажирське залізничне сполучення.

"З сьогоднішнього дня, 13 березня, з 8:00 ранку Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Дозвіл на в'їзд буде надаватися лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи на постійне чи тимчасове проживання на території Словацької Республіки", - повідомили в митниці.

Також митники відзначили, що українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавіруса у Словаччині оголосили надзвичайний стан з 12 березня. Згідно з положенням, уряд і державні органи можуть формувати постачання медичних товарів конкретних компаній.

Також РБК-Україна писало, що надзвичайні положення у зв'язку з коронавірусом ввели Эстония Чехия Латвія Угорщина.