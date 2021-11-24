Словаччина оголосить локдаун на два тижні

Уряд Словаччини схвалив запровадження більш суворих заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу. В країні оголосять двотижневу ізоляцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Словацьке радіо .

Міністр економіки країни Річард Сулік заявив, що карантинні обмеження також поширюватимуться й на вакцинованих.

За його словами, в Словаччині працюватимуть лише об'єкти першої необхідності з необхідними товарами, серед яких, наприклад, харчові продукти та лікарські засоби. Навчальні заклади продовжать роботу.

"У нас обов'язкове відвідування школи і діти отримуватимуть освіту", - заявив Сулік.

Водночас в країні ввели обов’язкове самотестування на антиген для невакцинованих осіб, які не працюють дистанційно. Тестування доведеться проходити у присутності уповноважених осіб, які будуть призначені роботодавцем.

"Ми використовуватимемо торгову мережу аптек, тести будуть доступні", - додав міністр.