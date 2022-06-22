Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29. Названо умову

Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29. Передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист свого повітряного простору з Польщею і Чехією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Раніше також повідомлялося, що Словаччина повинна була відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини Leopard 2A4. Словаччині було запропоновано тільки 15 німецьких танків. На думку Міністерства оборони, це нерівносильний обмін, тому запланована угода зірвалася.