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Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29. Названо умову

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Братислава, Середа 22 червня 2022 00:44
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29. Названо умову Винищувач ВПС Польщі (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29. Передача літаків може відбутися після того, як уряд країни домовиться про захист свого повітряного простору з Польщею і Чехією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Раніше також повідомлялося, що Словаччина повинна була відправити Україні 30 танків Т-72 і натомість отримати від Німеччини Leopard 2A4. Словаччині було запропоновано тільки 15 німецьких танків. На думку Міністерства оборони, це нерівносильний обмін, тому запланована угода зірвалася.

Раніше повідомлялося, що Словаччина направила Україні новий пакет оборонної допомоги. Українські військові отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град".

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