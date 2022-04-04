Словаччина не платитиме за газ Росії рублями. Залишиться єдиною з ЄС
Словаччина діятиме проти вимог Росії щодо оплати газу в рублях. Країна підтримає унісон Європейського союзу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Європейська комісія заявила, що компанії, чиї контракти на постачання газу передбачають оплату в євро або ж доларах - не повинні виконувати вказівки Кремля.
"У цій ситуації єдність є ключовим фактором, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та оплаті в євро", - написав Хегер.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік припустив оплату газу Росії рублями.
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