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Словаччина не платитиме за газ Росії рублями. Залишиться єдиною з ЄС

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Понеділок 04 квітня 2022 15:48
Словаччина не платитиме за газ Росії рублями. Залишиться єдиною з ЄС Фото: прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Словаччина діятиме проти вимог Росії щодо оплати газу в рублях. Країна підтримає унісон Європейського союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейська комісія заявила, що компанії, чиї контракти на постачання газу передбачають оплату в євро або ж доларах - не повинні виконувати вказівки Кремля.

"У цій ситуації єдність є ключовим фактором, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та оплаті в євро", - написав Хегер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік припустив оплату газу Росії рублями.

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