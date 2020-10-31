У Словаччині запустили процес тестування всього населення на COVID-19

У суботу, 31 жовтня, в Словаччині розпочалося загальнонаціональне тестування населення на COVID-19. Люди з самого ранку вишикувалися в довгі черги.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Люди проходять швидке тестування на антиген, результати якого повідомляють у запечатаному конверті протягом 15-30 хвилин. Тести на антиген дають швидкі результати, але не вважаються такими надійними, як ПЛР-тест.

Уряд хоче перевірити на коронавірус всіх, хто старше 10 років. Якщо людина отримає позитивний результат тесту, він повинен самоізолюватися на 10 днів. Той, хто відмовляється здати тест, теж повинен самоізолюватися, а за порушення карантину загрожує штраф.

Крім того, людина з негативним результатом тесту звільняється від комендантської години, який буде введено з понеділка.

Населення Словаччини становить близько 5,5 млн осіб. Словаччина є першою країною такого розміру, яка проводить загальнонаціональне тестування.

Місця, де можна здати аналіз, почали працювати о 7 ранку і закриються о 22 вечора. У містах з самого ранку почали формуватися пробки та черги охочих здати тест, що можна буде зробити в рамках першого етапу тестування також і в неділю, 1 листопада.

Нагадаємо, у Словаччині з 24 жовтня по 1 листопада на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 було введено комендантську годину.

Також повідомлялося, що в Словаччині можна буде пересуватися тільки з негативним тестом на COVID-19.