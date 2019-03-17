У Словаччині вибори президента призначили на другий тур

Другий тур, у який вийшли двоє кандидатів, відбудеться 30 березня

В Словакии выбирать президента страны во втором туре, который состоится 30 марта 2019 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По результатам подсчета бюллетеней с 99,4% избирательных участков, в первом туре лидирует юрист Зузана Капутова, которая получила 40,5% голосов.

На втором месте с результатом в 18,7% оказался кандидат от правящей партии Smer Шефчович.

В тройку лидеров с результатом в 14,4% выбился судья Верховного суда и бывший министр юстиции Стефан Харабин. Среди ряда обещаний он также обещал отменить санкции против России.

Всего на пост главы государства претендовали 13 кандидатов. Поскольку ни один из них не получил более 50% поддержки избирателей в первом туре, во второй тур выходят два кандидата, получившие наибольшее число голосов. Нового президента Словакии на следующие 5 лет определят простым большинством голосов 30 марта.

Отметим, что лидер избирательной гонки, 45-летняя Зузана Капутова, является членом партии "Прогрессивная Словакия", которой нет в парламенте страны. Зузану называют в своей стране "народным адвокатом".

Напомним, недавно в Словакии предъявили официальные обвинения заказчику убийства журналиста Яна Куцяка. Подозреваемые дали показания, что их наняла коллега богатого бизнесмена Словакии Марианна Кочнера, не был обвинен в совершении преступления и отказался комментировать новые данные.