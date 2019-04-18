У Словаччині при зіткненні автобуса і тролейбуса постраждали 12 людей

У центрі Братислави (Словаччина) зіткнулися автобус і тролейбус, 12 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацький портал Pravda.

Представник служби пожежної охорони Братислави Катаріна Крижанова повідомила, що медики надають допомогу потерпілим на місці, також їх доставляють в міські лікарні.

Для запобігання пожежі на місце аварії прибули два пожежних розрахунки. Рух транспорту на вулиці, де сталася аварія, призупинено. Збиток від аварії оцінюється в 50 тис. євро.

Нагадаємо, у Словаччині автомобіль наїхав на групу дітей, які поверталися зі школи. В результаті дорожньо-транспортної пригоди поранення отримали 12 дітей. Інцидент стався в селі Пряшівського краю. Водій не отримав серйозних поранень. Результати експертизи свідчать про те, що він не був п'яний.

На півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами, в результаті чого постраждали 14 осіб. Аварія сталася 11 серпня в місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною. Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах. На даний момент невідомо, за яких обставин сталося ДТП.