Для Словакии важно, чтобы помощь Украине была двусторонней, - Фицо

Самое важное для Словакии на предстоящем внеочередном саммите Европейского совета - гарантировать, что военная помощь Украине является двусторонним вопросом.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasr.

Он отметил, что саммит, который пройдет 17-18 апреля, будет посвящен в первую очередь единому рынку и конкурентоспособности, а также ситуации на Ближнем Востоке и Украине.

В контексте Украины, по его словам, на саммите будет обсуждаться вопрос о поставках систем противовоздушной обороны. Фицо отметил, что Словакии больше нечего дать Украине, и раскритиковал предыдущее правительство за предоставление Украине системы С-300. Он заявил, что никогда бы этого не сделал.

Однако если на саммите будут выдвинуты положения о том, что такая поддержка является двусторонним делом, Фицо не будет на них нападать.

"На предстоящем внеочередном саммите ЕС для Словакии самое важное получить гарантию, что военная помощь Украине - это дело двусторонних отношений", - заявил он.

Он также упомянул о совместном заседании правительств Словакии и Украины, указав на различные формы помощи, которую Словакия оказывает Украине, например, помощь в разминировании.

В то же время он повторил, что война в Украине, по его мнению, не имеет военного решения.