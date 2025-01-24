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В Словакии массовые протесты против правительства Фицо (фото, видео)

Фото: в Словакии массовые протесты против правительства Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В более чем 20 городах Словакии в пятницу вечером, 24 января, начались массовые протесты против политики правительства премьер-министра Роберта Фицо. Лозунг протестующих - "Словакия - это Европа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Акции протеста против правительства Фицо в Словакии организует инициатива "Мир Украине" и оппозиционные политические партии. Также сообщается о протестах в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Правоохранители приняли меры безопасности для обеспечения мирного и безопасного проведения митингов. Полиция призвала участников уважать инструкции и призывы полицейских на местах и быть внимательными к другим во время общественных собраний.

 

Фото: в Словакии массовые протесты против правительства Фицо (aktuality.sk)

В большинстве словацких городов на протесты вышли несколько тысяч человек. В частности, в Кошице, втором по величине городе страны, на улицы вышло около 15 тысяч человек.

Также в отдельных городах анонсировали контракции под лозунгом "Словакия - не Украина". В Братиславе на такую акцию пришло около 40 человек.

 

 

Напомним, ранее словацкая оппозиция предложила созвать внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят вопрос о вотуме недоверия правительству премьера Роберта Фицо.

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Роберт Фицо