В Словакии массовые протесты против правительства Фицо (фото, видео)

Акции протеста против правительства Фицо в Словакии организует инициатива "Мир Украине" и оппозиционные политические партии. Также сообщается о протестах в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Правоохранители приняли меры безопасности для обеспечения мирного и безопасного проведения митингов. Полиция призвала участников уважать инструкции и призывы полицейских на местах и быть внимательными к другим во время общественных собраний.

Фото: в Словакии массовые протесты против правительства Фицо (aktuality.sk)

В большинстве словацких городов на протесты вышли несколько тысяч человек. В частности, в Кошице, втором по величине городе страны, на улицы вышло около 15 тысяч человек.

Также в отдельных городах анонсировали контракции под лозунгом "Словакия - не Украина". В Братиславе на такую акцию пришло около 40 человек.