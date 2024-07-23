Словакия снабжает Украину боеприпасами против своего желания
Словакия снабжает Украину боеприпасами вопреки отказу поставлять военную помощь Киеву. Однако это происходит через другие страны.
Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калинак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Он настаивает на увеличении производства боеприпасов, несмотря на отказ правительства вооружать Украину. Словакия планирует увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов до 200 тысяч в следующем году с 125 тысяч в этом.
Калинак объясняет, что покупатели сами решают, что делать с боеприпасами, что может привести их в Украину, не нарушая правительственную позицию против военной помощи Киеву.
Такая позиция делает Словакию аутсайдером на восточном фланге НАТО вместе с Венгрией.
"Мы не оказываем бесплатную военную помощь Украине, чтобы не поддерживать конфликт, но поддерживаем оборонное производство для роста ВВП," - заявил Калинак.
Позиция премьера Словакии по войне в Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.
Фицо также считает, что война в Украине является "замороженным конфликтом", который невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.
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