Словакия и Венгрия заблокировали санкции ЕС против Грузии, - журналист

Главы Министерства иностранных дел (МИД) стран Европейского союза (ЕС) завершили дебаты по ситуации в Грузии. Словакия и Венгрия блокируют введение санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По словам Йозвяка, Европейская комиссия, возможно, уже на этой неделе предложит приостановление действия безвизового режима для грузинских дипломатов.

"Для этого есть квалифицированное большинство", - добавил он.

Ситуация в Грузии

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, которые сопровождались многочисленными нарушениями. В частности, наблюдатели зафиксировали массовые вбросы бюллетеней на избирательных участках.

По официальным итогам голосования, победу одержала партия "Грузинская мечта", которая ориентирована на поддержку России. Она получила 46% голосов избирателей. Представители оппозиционных партий, которые набрали от 8% до 11%, отказались признавать результаты выборов и объявили о начале протестов.

Ситуация обострилась 28 ноября, когда новое правительство, сформированное из депутатов избранного парламента, приняло решение отложить переговоры о вступлении Грузии в Европейский Союз (ЕС) до 2028 года. Это вызвало массовые протесты, которые достигли небывалого масштаба.

14 декабря в стране прошли так называемые "президентские выборы", которые действующий лидер Саломе Зурабишвили не планирует признавать.