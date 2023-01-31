Словакия проведет досрочные выборы в сентябре: почему это важно для Украины

Как сообщается, на выборах сойдутся прозападные либералы и консервативная партия, включая партию Smer экс-премьер-министра Роберта Фицо, выступающую против отправки оружия Украине и занявшая скептическую позицию в отношении западных санкций против России.

Опросы общественного мнения показали, что Smer и его ответвление под названием Hlas другого бывшего премьер-министра, Питера Пеллегрини, лидируют над партиями в правительстве.

Словакия, которая является членом НАТО и ЕС, до сих пор активно поддерживала Украину, поставляя пехотные машины, артиллерию и батарею ЗРК С-300.