Словакия продлила временную защиту для украинцев: детали

Словацкая Республика продлила срок действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Украинцы могут обновить вид на жительство через электронные службы Министерства внутренних дел: portal.minv.sk.

Статус временного убежища дает право работать на территории Словакии, доступ к медицинской помощи и жилью, право на материальную помощь в случае необходимости, получать среднее и высшее образование, посещать школы.

В то же время, компенсацию владельцам жилья за размещение украинцев продлили до 30 июня 2024 года. Но суммы выплат снизят.

С 1 марта 2024 года сумма компенсации владельцам квартир и домов будет составлять 5 евро в сутки независимо от возраста беженцев. До этого на жилье для украинцев в возрасте до 15 лет выплачивали 5 евро в сутки, а для старших – 10 евро.

Фото: Временное размещение украинцев в Словакии (gettyimages.com)

Согласно постановлению максимальный размер компенсации владельцу может составлять:

1-комнатная квартира – 390 евро;

2-комнатная – 540 евро;

3-комнатная – 720 евро;

4 и более комнаты – 900 евро.

"Желательно, чтобы эмигранты, желающие остаться на территории Словацкой Республики, имели мотивацию интегрироваться в обычную жизнь и участвовать в обеспечении основных жизненных потребностей путем собственных ресурсов", – говорится в постановлении.