RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словакия продлила временную защиту для украинцев: детали

Фото: Помощь украинцам в Словакии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Словакия продлила временную защиту для украинцев на год – до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление правительство приняло 21 февраля.

В то же время суммы выплат компенсаций за жилье для беженцев сократят, сообщает РБК-Украина со ссылкой на novyny.sme.sk.

Словацкая Республика продлила срок действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Украинцы могут обновить вид на жительство через электронные службы Министерства внутренних дел: portal.minv.sk.

Статус временного убежища дает право работать на территории Словакии, доступ к медицинской помощи и жилью, право на материальную помощь в случае необходимости, получать среднее и высшее образование, посещать школы.

В то же время, компенсацию владельцам жилья за размещение украинцев продлили до 30 июня 2024 года. Но суммы выплат снизят.

С 1 марта 2024 года сумма компенсации владельцам квартир и домов будет составлять 5 евро в сутки независимо от возраста беженцев. До этого на жилье для украинцев в возрасте до 15 лет выплачивали 5 евро в сутки, а для старших – 10 евро.

Фото: Временное размещение украинцев в Словакии (gettyimages.com)

Согласно постановлению максимальный размер компенсации владельцу может составлять:

  • 1-комнатная квартира – 390 евро;
  • 2-комнатная – 540 евро;
  • 3-комнатная – 720 евро;
  • 4 и более комнаты – 900 евро.

"Желательно, чтобы эмигранты, желающие остаться на территории Словацкой Республики, имели мотивацию интегрироваться в обычную жизнь и участвовать в обеспечении основных жизненных потребностей путем собственных ресурсов", – говорится в постановлении.

Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Словакии. Половина людей нашли работу, а большинство детей пошли в школы.

Также мы рассказывали, в каких странах сократят выплаты украинцам в 2024 году. Все больше правительств пересматривают условия для беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выплаты