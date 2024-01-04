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Словакия передаст Украине зимнюю гуманитарную помощь

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Словакия приняла решение передать Украине гуманитарную помощь, чтобы пережить зиму. Общая сумма помощи составит 203 492 евро.

"На основании просьбы Украины о гуманитарной помощи, а также призыва Европейской комиссии к государствам-членам проявить солидарность с гражданским населением, пострадавшим от военного конфликта, Словацкая Республика предоставит Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро", - говорится в сообщении. 

Вес гуманитарной помощи составит 21 тонну и включает в себя электрогенераторы, обогреватели, одежду и наборы первой помощи из запасов Штаба экуменической пастырской службы в Вооруженных силах Словацкой Республики и Вооруженных сил Словацкой Республики.

Также продукты питания, бутилированная вода и одежда из запасов Министерства внутренних дел Словацкой Республики.

Получателями помощи станут Министерство здравоохранения Украины, Министерство внутренних дел Украины, областное предприятие "Донецктеплокоммунэнерго" и городской совет города Покровск Донецкой области.

Позиция премьера Словакии Роьерта Фицо по поводу войны в Украине

Бывшее правоцентристское правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

25 октября лидер партии Smer-SD Роберт Фицо официально стал новым премьером Словакии. Он заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Также премьер считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

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СловакияВойна России против УкраиныГуманитарная помощь