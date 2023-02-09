В Славянске прозвучал громкий взрыв

В четверг, 9 февраля, в Славянске (Донецкая область) раздался громкий взрыв. В Донецкой области объявлена воздушная тревога.

Официальные источники пока не раскрывают более подробной информации о происшедшем. Местным жителям нужно оставаться в укрытиях.

Напомним, что российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Жителей южных и центральных областей предупредили об опасности.

До этого сообщалось, что 26 января россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области. Сначала они запустили дроны, которые должны обнаруживать и истощать силы ПВО, а затем ракеты.

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