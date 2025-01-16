В Славянск Фонд Ахметова отправил 2 тысячи продуктовых наборов для семей с детьми

Славянск ежедневно страдает от вражеской артиллерии и авиабомб. Несмотря на высокую опасность, бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли в город 2 тысячи продуктовых наборов. Помощь получают семьи с детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В составе каждого набора - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.
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