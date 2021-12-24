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У Слобожанському збудували сучасний басейн: одночасно займатись можуть 100 осіб

Автор: Наталія Гурковська

У Слобожанському Дніпропетровської області завершили будівництво сучасного басейну за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"2021-й став для Дніпропетровщини роком "Великого будівництва". Майже 100 інфраструктурних об’єктів збудовані "з нуля", оновлені, модернізовані. У Слобожанському й Нікополі "виросли" сучасні басейни", - повідомила заступниця голови ДніпроОДА Ольга Горб.

Спортивна локація відповідає всім вимогам - безпеки, оснащення. На першому поверсі - сучасна рецепція і затишне кафе. На другому - великий басейн на шість доріжок і малий басейн. Одночасно в басейнах зможуть плавати майже 100 відвідувачів.

Ще більш ніж півсотні осіб одночасно зможуть займатися у тренажерних та фітнес залах на третьому поверсі. Там же облаштований оглядовий майданчик.

Окрему увагу приділили зручностям для людей з інвалідністю: будівля має ліфт, пандуси, спеціальними підйомниками обладнані басейни.

У великому басейні встановлене багатоступеневе іспано-американське очисне обладнання, яке має, зокрема, спеціальні потужні піщані фільтри та бактерицидні лампи. У дитячому басейні – срібно-катодне очищення.

Раніше повідомлялося, що за 2021 рік у Дніпропетровській області у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" звели та відремонтували близько сотні соціальних об'єктів: садочки, школи, амбулаторії, стадіони, басейни та більш ніж 550 км доріг.

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Велике будівництво