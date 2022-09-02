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"Зливали" дані про ЗСУ бойовикам "ЛНР". У Харкові затримали ворожих інформаторів

Фото: у Харкові затримали ворожих інформаторів (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала двох завербованих харків'ян, які передавали інформацію про ЗСУ бойовикам так званої "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що наприкінці лютого цього року мешканка Харкова почала спілкуватися зі своїм колишнім чоловіком, який виявився бойовиком "ЛНР". Чоловік попросив жінку допомагати йому збирати інформацію про патріотично налаштованих жителів Харківської області. Для збору даних жінка залучила свого знайомого.

Інформацію вони передавали через месенджер.

"Згодом учасник "ЛНР" попросив своїх інформаторів також передавати йому дані про місця дислокації ЗСУ в Харкові та області. Вони збирали відомості, відзначали на карті місце розташування українських військових і передавали представнику псевдореспубліки", - розповіли у відомстві.

Як повідомляють в СБУ, одним з основних завдань інформаторів було отримання актуальних паролів, які використовувалися на українських блокпостах.

Наразі зрадникам повідомлено про підозру у держзраді. Суд відправив їх під варту.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ викрила організатора агентурної мережі в Харківській області. Його інформатори, переважно пенсіонери, збирали дані про ЗСУ.

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