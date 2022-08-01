"Зливав" ворогу дані про учасників АТО. Жителю Київської області загрожує серйозний термін

Житель Київської області постане перед судом за статтею про держзраду. Його звинувачують у наданні окупантам інформації про учасників АТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, в березні 2022 року під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області житель села Луб'янка надавав ворогові інформацію про місця проживання учасників АТО та інших осіб, які користувалися зброєю і могли чинити опір.
антитерористичної операції
Тепер зловмиснику загрожує до 15 років тюремного терміну.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають Росії і підтримують окупаційні режими.
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