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"Слепой" пас Дончича под щит Вуду деклассировал "Денвер": момент дня в НБА

Фото: Лука Дончич и Кристиан Вуд обыграли "Денвер Наггетс" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших эпизодов вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил дуэт исполнителей "Даллас Маверикс" – Лука Дончич и Кристиан Вуд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Баскетболисты "Маверикс" разыграли образцовую комбинацию в середине первой четверти. Звездный словенец прорвался на левый край "дуги", оттянул на себя двух оппонентов и хитрой передачей вывел на оперативное пространство американца. Вуд эффектно набрал 2 очка.

Стараниями Дончича, оформившего трипл-дабл, "Даллас" одержал непростую победу на выезде (116:115). В активе плеймейкера 22 пункта, 10 подборов и 12 передач. Он провел на паркете более 37 минут.

И "Наггетс", и "Маверикс" сохранили места в зоне плей-офф Западной конференции НБА. В данный момент денверцы занимают 5-е место, а техасцы в свою очередь идут на 7-й позиции. Лидер Запада – "Финикс Санз".

Кто такой Кристиан Вуд

Американский профессионал, уроженец Калифорнии. В 2015 году не был выбран во время драфта НБА, но после выступлений в Летней лиге подписал контракт с "Филадельфией".

Выступления в составе "76-х", а затем и за "Шарлотт" и "Милуоки", он чередовал с матчами за фарм-клубы в Джи-Лиге – "Делавэр Блю Коатс", "Гринсборо Сворм" и "Висконсин Херд". Первый полноценный сезон (2019/20) в ассоциации провел в "Детройте" (62 матча).

Далее отыграл две кампании в составе "Хьюстона". Летом этого года был обменен в "Даллас" на Марьяновича, Берка, Крисса, Брауна и права на драфте. Средние цифры Вуда в "Маверикс" – 16.7 очков, 7.7 подборов, 1.4 ассист, 0.5 перехватов.

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