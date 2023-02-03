Следствие по делу Насирова о взятке в 722 млн гривен завершено

Следователи установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды от владельца компаний аграрного холдинга за возмещение НДС в ускоренном режиме.

Взятку перечисляли в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) через ряд компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

Бывший чиновник выводил средства через предприятия-нерезиденты, контроль за деятельностью которых осуществлялся непосредственно Насировым, его советником и другими лицами, преимущественно родственниками.

"Для перечисления средств между указанными юридическими лицами под видом предоставления и получения ссуд или поставок продукции подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств такой неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту", - объясняет следствие.

Действия Насирова квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УКУ, его советника - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК. Следствие по владельцу агрохолдинга еще продолжается.

Правоохранители закончили следствие по Насирову и его советнику. Материалы дела открыли для адвокатов экс-главы ГФС.