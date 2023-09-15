Вслед за Польшей. Венгрия ввела запрет на ввоз из Украины сельхозпродукции

"Решение было принято в Брюсселе: запрет на импорт украинского зерна продолжаться не будет", - говорится в сообщении.

Поэтому Венгрия решила закрыть границы для 24 видов украинских товаров, находящихся под национальной юрисдикцией.

Министр аргументировал это защитой интересов венгерских фермеров.

Ограничения импорта зерна

Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна.

Сегодня Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна.

"До этого момента Украина с 16 сентября должна ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник 18 сентября", - заявили в Еврокомиссии.

Однако почти сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна введет эмбарго на украинское зерно несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения.