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Вслед за Facebook и Instagram: в Канаде Google будет удалять новости из результатов поиска

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Пятница 30 июня 2023 06:31
Вслед за Facebook и Instagram: в Канаде Google будет удалять новости из результатов поиска Фото: Google в Канаде будет удалять новости из результатов поиска (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Google заблокирует канадские новости на своей платформе, присоединившись к Facebook и Instagram. Причиной тому стал закон, принятый Сенатом Канады о новостях в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Канада приняла закон об онлайн-новостях

В Канаде, на прошлой неделе, был принят закон об онлайн-новостях, обязывающий такие платформы, как Google и Meta (Facebook, Instagram), заключать соглашения с поставщиками новостей и платить им за их контент. Законопроект вступит в силу через полгода.

Канадское правительство заявило, что новое законодательство поможет обеспечить справедливую компенсацию новостным изданиям, имеющим проблемы, и утверждало, что это необходимо "для повышения справедливости на канадском рынке цифровых новостей".

Независимый бюджетный надзорный орган Канады подсчитал, что новостные компании могут получать около 249 млн. долларов в год от сделок, предусмотренных новым законом.

Реакция Google на канадский закон

Google и Meta заявили, что предложения неприемлемы для их бизнеса. Компании в течение нескольких месяцев сигнализировали о возможном прекращении доступности новостей в Канаде, если закон не будет изменен.

Президент по глобальным вопросам Google Кент Уокер заявил в блоге, что закон остается нетрудоспособным и что компания не верит, что регулятивный процесс сможет решить структурные проблемы с законодательством.

"Теперь мы сообщили правительству, что когда закон вступит в силу, нам, к сожалению, придется удалить ссылки на канадские новости из наших продуктов Search, News and Discover в Канаде", - написал Уокер.

Meta будет удалять канадские новости из Facebook и Instagram

Meta закроет доступ к новостям на своих платформах Facebook и Instagram для всех пользователей в Канаде, как только вступит в силу новый закон.

"Мы подтверждаем, что доступ к новостям в Facebook и Instagram будет прекращен для всех пользователей в Канаде после вступления в силу закона об онлайн-новостях", - говорится в заявлении Meta.

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