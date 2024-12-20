Вслед за ЕС и США: еще одна страна планирует ввести пошлины на китайские автомобили

В Минпроме Южной Кореи намекнули на ввозные тарифы, подобные тем, что уже ввели в Евросоюзе и США, чтобы обезопасить рынки от наплыва дешевой иностранной продукции. Однако до этого корейские производители, например Hyundai и Kia, должны подать заявление с просьбой провести расследование в отношении китайских брендов.

В ходе "прозрачного расследования в соответствии с Законом о таможне" власти должны будут установить, предоставляло ли правительство Китая субсидии производителям экспортируемых товаров. Если будет установлено их вмешательство, корейцы могут наложить компенсационную пошлину на китайские машины.

В ЕС уже ввели жесткие пошлины, которые добавляются к цене каждой машины - до 35,5 процента. Размер зависит от степени участия правительства КНР в деятельности того или иного автопроизводителя. Наименьшую ставку получила Tesla, наибольшую - SAIC.

В США объявили о повышении пошлин до 100 процентов, и их примеру последовала Канада. Будущий американский президент предлагал пойти еще дальше и поднять тарифы на продукцию иностранного автопрома до 200 процентов. Впрочем, он приветствует планы компаний построить заводы на территории США.