Следом за Binance. Криптобиржа OKX запретила сделки с российским рублем

"С 29 августа 2023 года, торговля дополнительным рублем (RUB) больше недоступна на P2P платформе OKX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователям из России доступна возможность торговли другими валютами.

Криптобиржи и ранее вводили ограничения против РФ

Ранее криптобиржи OKX и Bybit отключили операции с картами банков "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Сбербанк России". Они находятся под международными санкциями.

До этого крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов Binance ограничила россиянам операции на своей P2P-платформе, запретив торговать любыми валютами, кроме рублей. Также россияне, проживающие за пределами страны, торговать рублем не могут - операции с долларом, евро и гривной им также недоступны.

The Wall Street Journal сообщило, что Binance рассматривает возможность полного выхода из РФ. По данным издания крупнейшая в мире криптобиржа помогает россиянам выводить деньги за границу несмотря на заявления, в частности, о соблюдении западных санкций. Позже Binance ограничила одноранговую торговлю с участием российских банков.

Министерство юстиции Соединенных Штатов начало расследование причастности Binance к помощи в обходе россиянам санкций США.