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Вслед за авианосцами: на Ближний Восток прибыла атомная подводная лодка США

Понедельник 06 ноября 2023 05:53
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Вслед за авианосцами: на Ближний Восток прибыла атомная подводная лодка США Фото: атомная подводная лодка США прибыла на Ближний Восток (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Стратегическая атомная подводная лодка США класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США на Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Центрального командования ВС США.

Сообщается, что подлодки класса "Огайо" составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами.

Поддержка США Израиля

После нападения ХАМАС на Израиль стало известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Также Соединенные Штаты перебросили в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.

Позже стало известно, что туда же прибыл авианосец USS Dwight D. Eisenhower. В состав ударной группы также вошли флагманский авианосец USS Dwight D. Eisenhower, ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Mason и USS Gravely, а также 3-е авианосное крыло с девятью эскадрильями.

По словам главы Пентагона, отправка USS Dwight D. Eisenhower в Восточное Средиземноморье – это часть усилий США по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий, направленных на расширение этой войны после нападения ХАМАС на Израиль.

Кроме того, США заявляли, что направили в Израиль самолеты со средствами ПВО и боеприпасами.

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