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Следил за военными базами. Пентагон заявил, что китайский шар был шпионом

Фото: Пентагон заявил, что китайский шар был шпионом и следил за военными базами (twitter.com krassenstein)
Автор: Карина Левицкая

После сбития китайского шара Пентагон заявил, что он все же был шпионом и следил за военными базами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

"Сегодня днем по указанию президента Байдена истребители США, предписанные Северному командованию США, успешно сбили высотный аэростат наблюдения, запущенный Китайской Народной Республикой и принадлежавший ей", - заявили в Пентагоне.

Министерство обороны также сообщило, что воздушный шар использовался Китаем для наблюдения за стратегическими объектами в континентальной части США.

О ситуации с аэростатом и о том, почему он встревожил Пентагон, можете узнать – в материале РБК-Украина.

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