Следила за авиацией ВСУ. В Черниговской области задержан агент разведки РФ

Как выяснили следователи, женщина работала на главном управлении генерального штаба ВС РФ. По указаниям оккупантов она следила за местами дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил на северной границе Украины.

Женщина пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, которая была привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте.

Кроме этого, она хотела выявить и передать россиянам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона.

Россияне планировали использовать собранную информацию для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ.

Женщина была задержана при попытке передачи данных. По месту жительства были проведены обыски и обнаружен мобильный телефон, который женщина использовала для коммуникации с агрессором.

В настоящее время задержанная находится под стражей и полностью признала свою вину.

Фото: задержанная женщина (t.me/SBUkr)

Коллаборанты в Украине.

Напомним, ранее СБУ задержала коллаборанта, который "сливал" на Telegram-бот ФСБ РФ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. В частности позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Так, злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

Также Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, входившего в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области", и участвовал в карательных рейдах против проукраинских партизан.

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