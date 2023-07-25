RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Следила за авиацией ВСУ. В Черниговской области задержан агент разведки РФ

Фото: в Черниговской области задержан агент РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Контрразведка Службы безопасности задержала жительницу Черниговской области, которая помогала России собирать разведданные Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как выяснили следователи, женщина работала на главном управлении генерального штаба ВС РФ. По указаниям оккупантов она следила за местами дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил на северной границе Украины.

Женщина пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, которая была привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте.

Кроме этого, она хотела выявить и передать россиянам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона.

Россияне планировали использовать собранную информацию для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ.

Женщина была задержана при попытке передачи данных. По месту жительства были проведены обыски и обнаружен мобильный телефон, который женщина использовала для коммуникации с агрессором.

В настоящее время задержанная находится под стражей и полностью признала свою вину.

Фото: задержанная женщина (t.me/SBUkr)

Коллаборанты в Украине.

Напомним, ранее СБУ задержала коллаборанта, который "сливал" на Telegram-бот ФСБ РФ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. В частности позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Так, злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

Также Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, входившего в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области", и участвовал в карательных рейдах против проукраинских партизан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьСлужба безопасности УкраиныВойна России против УкраиныВСУ