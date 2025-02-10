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Следственная комиссия по энергетике установила дефицит газа для прохождения зимы

Понедельник 10 февраля 2025 08:46
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Следственная комиссия по энергетике установила дефицит газа для прохождения зимы Фото: следственная комиссия по энергетике установила дефицит газа для прохождения зимы (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Парламентская временная следственная комиссия по энергетике установила дефицит газа для прохождения зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу временной следственной комиссии Верховной Рады по ценообразованию в энергетике, народного депутата Алексея Кучеренко.

"Весь прошлый год мы слышали заявления руководителя "Нафтогаза" тогдашнего о том, что абсолютно хватает украинского газа для Украины, для прохождения отопительного сезона, что импорта никакого не надо. И возникает вопрос, так а как же так случилось, что летом не закачивали, потому что была одна цена, а сейчас по импорту покупаем, когда другая цена? Понятно, что это отразится на финансовом состоянии, понятно, что это на остатках в хранилищах отразится", - сказал он.

Кучеренко подчеркнул, что это также повлияет на ситуацию с долгами в энергетике и компенсациях.

Он также отметил, что хранилища газотранспортной системы должны быть выведены вне политики и вне коммерции.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что манипуляции "Нафтогаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса зимой и проблемам для всей страны.

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