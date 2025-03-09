По следам Шевченко. Культовые места в Киеве, где жил и творил великий поэт

Тарас Шевченко трижды приезжал из Санкт-Петербурга в Украину и каждый раз он посещал Киев. Почти год с весны 1846 до 1847-го он прожил в самом центре современной столицы, создал немало художественных этюдов тогдашнего города и написал одни из самых известных своих баллад "Русалка" и "Лилея".
РБК-Украина рассказывает о местах в Киеве, которые непосредственно связаны с Шевченко.
Литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко расположен в двух минутах от Майдана Независимости. Во времена поэта в этой местности была непролазная грязь, поэтому ее прозвали Козьим болотом. Кобзарь проживал здесь с весны 1846 до своего ареста - 5 апреля 1847 года, арендовал комнату и мастерскую у тогдашних владельцев Ивана и Ольги Житницких.
В это время Тарас Григорьевич работал в Киевской археологической комиссии и по ее заданию создал серию архитектурных пейзажей в 5-ти украинских губерниях. В рамках этого сделал много зарисовок Киева: Выдубицкого монастыря, церкви Александра, Киево-Печерской лавры и панорам Днепра.
Именно в этом доме Шевченко написал две баллады "Русалка" и "Лилея", копию рукописи "Лилеи" сейчас экспонируют в музее. Из-за войны все аутентичные вещи вывезли в хранилища, чтобы обезопасить от повреждения.
В мансардном помещении была расположена мастерская художника, ее окна выходили во внутренний двор с видом на сад. Какие именно картины здесь создал художник - неизвестно. Сейчас в музее иногда проводят мастер-классы по изготовлению офортов. Именно за создание офортов Шевченко получил звание академик.
В музее также есть маленькая экспозиция, посвященная столичному активисту Роману Ратушному, который погиб на войне в 2022 году. Он завещал часть военных выплат в случае собственной смерти направить на поддержку музея. Когда-то Шевченко написал свое знаменитое "Завещание" из-за тяжелой болезни, современная же молодежь пишет завещания из-за войны России против Украины.
На территории Киево-Печерской лавры есть место, где Тарас Григорьевич нарисовал этюд "Церковь всех святых" в 1846 году. Сейчас на этом месте установлены стул и стол с художественными принадлежностями, которые позволяют современным украинцам увидеть, в каких условиях творил Шевченко.
Сохранилось три рисунка Шевченко карандашом 1843 года - "Дальние пещеры Киево-Печерской лавры", "Киев из-за Днепра", незавершенный рисунок "Киев со стороны Днепра" и сепия "Церковь Всех святых в Киево-Печерской лавре" в 1846 году.
Известно, что кроме этого еще были художественные произведения, но пока их не нашли. А именно: "Пещеры Киевской лавры", "Лаврская церковь с колокольней" (несколько вариантов), "Старцы", "Портрет атамана старцев", на которых изображена Лавра.
Последний раз Шевченко приехал в Киев в 1859 году, тогда на две недели он поселился в доме Варвары Пашковской на Приорке. Сейчас это часть столичной местности Куреневка, а во времена поэта это была окраина города. Литературоведы утверждают, что он сам выбрал этот дом, когда пешком прогуливался из центра Киева.
"Шел да шел - вижу хатина стоит, не то панская, не то мужичья, белая-белая, как сметана, да еще и садом обросла, а на дворе развешаны детские сорочки да и рукавчиками машут, будто зовут меня к себе...", - писал Шевченко.
Аутентичная хата, где тогда гостил Шевченко, не сохранилась. В 1989 году создали хату-музей, которая воссоздает быт киевской окраины второй половины XIX века. Там экспонируют предметы культурного наследия, что передали потомки жителей Приорки, которые лично встречались с поэтом.
Возле дома на Приорке растет дуб, которому более 400 лет. Именно под этим деревом, по воспоминаниям его современников, любил сидеть поэт.
После смерти Тараса Шевченко украинская громада инициировала перевозку тела поэта на родные земли, чтобы выполнить его завещание и похоронить на днепровских кручах.
Гроб Шевченко перевозили из Санкт-Петербурга в Канев через Киев, часть этого пути преодолевали по Днепру. Именно в столичной церкви Рождества Христова 6 (18) и 7 (19) мая 1861 года благочинный церквей Подола Петр Лебединцев и настоятель храма Иосиф Желтоножский провели панихиду по великому поэту. На прощание с Кобзарем собралась толпа ценителей творчества поэта. После этого киевляне начали называть церковь "Шевченковой".
Во времена советской оккупации коммунисты снесли церковь Рождества Христова, только в начале 2000-х святыню заново построили по сохранившимся чертежам. Сейчас в церкви экспонируют копию посмертной маски Тараса Шевченко.
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При подготовке материала использовали: Википедию, Kplavra.kyiv.ua, Museum-portal.com.
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