Наступні санкції будуть націлені проти військово-промислового комплексу Росії, - Мінфін США

Міністерство фінансів США працює над новими санкціями проти Російської Федерації. Наступні обмеження будуть націлені проти військово-промислового комплексу країни-окупанта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра фінансів США Уолла Адейема.
"Наступний етап нашої роботи буде в тому, щоб розірвати зв'язки з військовою машиною. Частина за частиною порушити роботу військово-промислового комплексу (Росії -ред.) і ланцюжок поставок", - заявив Адейемо.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.