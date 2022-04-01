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Наступним майданчиком для перемовин знову може стати Туреччина, - Тимошенко

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П'ятниця 01 квітня 2022 17:47
Наступним майданчиком для перемовин знову може стати Туреччина, - Тимошенко Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

Наступний етап перемовин між Україною та рф може знову пройти в Туреччині. Офіційний Стамбул також зацікавлений у мирі, а не у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"Ми подивимось: можливо, буде достатньо тільки онлайн-формату, можливо, буде ще одна зустріч. Навіть те, що перемовини пройшли не у Білорусі, а в Туреччині, - це теж маленька, але перемога для України", - розповів заступник керівника ОП.

Він зазначив, що питання Криму також порушується під час переговорів з перспективою вирішення у найближчі 15 років.

"Дійсно, воно не вирішується відразу. Але як його можна відразу вирішити? Ми вважаємо, що це територія України, ми не відходимо від цієї позиції. Мирним шляхом протягом наступних 15 років ми готові і хочемо, щоб ми вирішили питання Криму на вигідних для України умовах", - сказав Тимошенко.

Окрім цього, стамбульський документ передбачає інтеграцію України до Європейського Союзу. Українська сторона сподівається, що цей процес буде значно пришвидшений і невдовзі Україна стане повноцінним членом країни ЄС.

"За останні тижні ми дійшли до паперу конкретного. Ніхто не хоче воювати багато років, це зрозуміло кожній людині. Кожна війна закінчується договором. І це завдання саме переговорної групи", - зазначив Тимошенко.

Заступник очільника ОП додав, що далі переговорна група готуватиме зустріч лідерів країн, аби фіналізувати питання гарантій безпеки для України.

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