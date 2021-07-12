Наступна глобальна пандемія може статися в будь-який момент, - експерти G-20

Наступна нлобальна пандемія може статися в будь-який момент. Світ повинен почати до неї готуватися прямо зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку старший міністр Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам зробив каналу CNBC .

Тарман є співголовою групи глобальних експертів G-20, яка в п'ятницю опублікувала звіт, в якому пропонувалися заходи щодо запобігання спалахів і швидкого реагування на будь-яку майбутню пандемію.

Ці заходи включають "краще і більш надійне фінансування" Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також використання багатосторонніх інститутів, таких як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, для допомоги у фінансуванні боротьби з пандемією, сказав Тарман.

"У нас немає розкоші чекати, поки covid закінчиться, перш ніж ми почнемо підготовку до наступної пандемії, тому що наступна пандемія може початися в будь - який момент"-сказала Тарман кореспонденту CNBC на саміті G-20 в Італії.

"Таким чином, ми повинні використовувати наші поточні зусилля для боротьби з COVID, а також для нарощування потенціалу, необхідного для запобігання наступній пандемії", - додав він.