У світі виявили майже 185 млн випадків зараження COVID
Станом на ранок вівторка, 6 липня, у світі було зафіксовано понад 184,9 мільйона випадків зараження коронавірусом. Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Worldometer.
Згідно з даними, у світі зафіксовано 184 931 978 випадків коронавірусу, зокрема 4 000 610 – летальних, одужало 169 299 135 осіб.
Лідерами за кількістю заражень є США (34 598 361), Індія (30 618 939), Бразилія (18 792 511), Франція (5 786 999), Росія (5 635 294).
Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.
Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.
Водночас у ВООЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.
Також Всесвітня туристська організація ООН дійшла висновку, що масова вакцинація від коронавірусу сприятиме відновленню міжнародного туризму. Глобальна вакцинація, на думку організації, дозволить збільшити міжнародну мобільність вже найближчими місяцями.