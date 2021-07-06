У світі виявили майже 185 млн випадків зараження COVID

Станом на ранок вівторка, 6 липня, у світі було зафіксовано понад 184,9 мільйона випадків зараження коронавірусом. Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Worldometer .

Водночас у ВООЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі стабілізувалася "на дуже високому рівні". Ситуація краща, ніж кілька місяців тому.

Також Всесвітня туристська організація ООН дійшла висновку, що масова вакцинація від коронавірусу сприятиме відновленню міжнародного туризму. Глобальна вакцинація, на думку організації, дозволить збільшити міжнародну мобільність вже найближчими місяцями.