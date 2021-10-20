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Слідство по "Роттердам+" намагаються відновити через суд вп'яте, - адвокат

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Києва, Середа 20 жовтня 2021 17:37
Слідство по "Роттердам+" намагаються відновити через суд вп'яте, - адвокат Фото: Вищий антикорупційний суд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Позивачі у справі "Роттердам+" подали апеляцію на рішення судді Вищого антикорупційного суду Катерини широкої щодо закриття справи. Це вже 5 рішення суду з цього приводу і 4 закриття справи.

Про це повідомила адвокат НКРЕУ Ірина Одинець в Facebook.

"Для розуміння, слідство велося НАБУ 4,5 роки - за цей час були витрачені мільйони бюджетних коштів на забезпечення діяльності детективів НАБУ і всілякі висновки, довідки, рецензії та експертизи, які не знайшли ні порушень, ні шкоди. Терміни розслідування кримінальної справи вже давно закінчилися. Рік тому прокурор вперше закрив цю справу, розуміючи, що до суду йти нема з чим. І тоді самі "постраждалі" - ті, кому довелося платити ринкову ціну за електроенергію і недоотримувати надприбутки - феросплави Коломойського подали до суду з вимогою відновити слідство", - пояснила адвокат.

За її словами, митарства в судах і САП для того, щоб затягнути процеси тривали понад рік - скарги, позови відхиляли, об'єднували, з'являлися нові. А останньому рішенню судді, яке залишило без змін рішення прокурора про закриття справи передувало 16 засідань.

"Ми не сумнівалися, що свита Коломойського подасть апеляцію на рішення судді - вони рухаються по вже звичній стратегії максимально затягнути всі процеси, щоб можливо, дочекатися більш лояльного суддю або більш лояльну владу. Весь цей час витрачаються гроші платників податків на ці процеси. Мільйони гривень у воюючій країні. Йдемо на нове коло", - підсумувала Одинець.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. В ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні постраждалих, ні факту порушення закону.

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