Слідство звинуватить у катастрофі МН17 найвище керівництво Росії, - Луценко

Міжнародна слідча комісія (JIT) наступними підозрюваними у причетності до збиття літака рейсу МН17 назве найвище керівництво Росії. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценка, передає РБК-Україна.

Після прес-конференції представників JIT в Утрехті (Нідерланди) Луценко заявив, що далі слідчі звинуватять у причетності до катастрофи МН17 найвище військове та політичне керівництво Росії.

"З оприлюднених сьогодні розмов між підозрюваними стає зрозуміло, що наступними підозрюваними будуть особи від солдатів, полковників, генералів, до найвищого військового і політичного керівництва Російської Федерації", - наголосив генпрокурор.

Відео: брифінг генерального прокурора Юрія Луценка (ГПУ)

Нагадаємо, у середу, 19 червня, JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" - громадянин України Леонід Харченко.

Крім того, сьогодні була призначена дата суду над підозрюваними у катастрофі. Суд відбудеться 9 березня 2020 року у Нідерландах. В поліції заявили, що на арешт чотирьох підозрюваних будуть видані міжнародні ордери.