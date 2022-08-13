Під Слов'янськом знищили дві вантажівки та особовий склад окупантів

Українські прикордонники та Сили оборони знищили дві вантажівки та особовий склад російських окупантів на Слов'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби.

Крім того, на спостережному посту виявили диверсійно-розвідувальну групу противника, яка намагалися форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник з втратами відійшов.

"З протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки та особовий склад окупантів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на протилежному березі річки Сіверський Донець було виявлено рух російської техніки.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу були знищені близько 200 окупантів і сім російських танків.

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