Під Слов'янськом і Бахмутом росіяни зазнали втрат і відступили, - Генштаб

На Слов'янському та Бахмутському напрямках окупанти вели штурмові дії, проте зазнали втрат і відійшли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Веде повітряну розвідку БПЛА. Обстріляв зі ствольної артилерії об'єкти інфраструктури населених пунктів Залізний міст Чернігівської та Журавка Сумської областей.

противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Веде повітряну розвідку БПЛА. Обстріляв зі ствольної артилерії об'єкти інфраструктури населених пунктів Залізний міст Чернігівської та Журавка Сумської областей. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії вздовж державного кордону України, здійснює систематичні обстріли позицій українських військ уздовж всієї лінії зіткнення з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

противник веде бойові дії вздовж державного кордону України, здійснює систематичні обстріли позицій українських військ уздовж всієї лінії зіткнення з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Харків, Слатине, Черкаські Тишки, Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка і Чепіль. Вів повітряну розвідку БПЛА в районах Прудянки, Дуванки та Шаповалівки. Завдав авіаційного удару біля Старого Салтова. У напрямку Нова Гусарівка - Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій ЗСУ, успіху не мав, група відійшла.

ворог здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Харків, Слатине, Черкаські Тишки, Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка і Чепіль. Вів повітряну розвідку БПЛА в районах Прудянки, Дуванки та Шаповалівки. Завдав авіаційного удару біля Старого Салтова. У напрямку Нова Гусарівка - Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій ЗСУ, успіху не мав, група відійшла. На Слов'янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівки. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. Без успіху намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік долини, зазнав втрат і відійшов.

ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівки. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. Без успіху намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік долини, зазнав втрат і відійшов. На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне становище на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони українських підрозділів.

противник намагається покращити тактичне становище на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони українських підрозділів. На Сіверському напрямку здійснював обстріли з артилерії біля Слов'янська, Сіверська, Спірного і Серебрянки. Завдав авіаударів неподалік Спірного та Григорівки.

здійснював обстріли з артилерії біля Слов'янська, Сіверська, Спірного і Серебрянки. Завдав авіаударів неподалік Спірного та Григорівки. На Бахмутському напрямку вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Перевозне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір'я, Костянтинівка та Залізне. Завдав авіаударів біля Покровського та Бахмута. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках роти - Вершина та Покровське - Бахмут, з втратами відійшли назад. Невдалою стала спроба розвідки позицій переднього краю в напрямку Стряпівка - Соледар, розвідувальна група противника виявлена і знешкоджена. Зафіксовано ведення повітряної розвідки ворожими БПЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного.

вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Перевозне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір'я, Костянтинівка та Залізне. Завдав авіаударів біля Покровського та Бахмута. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках роти - Вершина та Покровське - Бахмут, з втратами відійшли назад. Невдалою стала спроба розвідки позицій переднього краю в напрямку Стряпівка - Соледар, розвідувальна група противника виявлена і знешкоджена. Зафіксовано ведення повітряної розвідки ворожими БПЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного. На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Новокалинового, Тоненького, Опитного, Водяного, Пісків та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Новоселівки. Вів штурмові дії в напрямку Веселе - Піски та Лозівський - Піски, успіху не мав, відійшов. Противник залучив для розвідки БПЛА в районі Покровська та Авдіївки.

окупанти обстріляли райони Новокалинового, Тоненького, Опитного, Водяного, Пісків та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Новоселівки. Вів штурмові дії в напрямку Веселе - Піски та Лозівський - Піски, успіху не мав, відійшов. Противник залучив для розвідки БПЛА в районі Покровська та Авдіївки. На Новопавлівському напрямку здійснював обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Золота Нива, Времівка і Новопіль. Авіаційні удари зафіксовані недалеко від Степового і Малих Щербаків.

здійснював обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Золота Нива, Времівка і Новопіль. Авіаційні удари зафіксовані недалеко від Степового і Малих Щербаків. На Запорізькому напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв райони Чарівного, Оріхового та Кам'янського. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Оріхова та Новояковлівки.

активних дій ворог не вів. Обстріляв райони Чарівного, Оріхового та Кам'янського. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Оріхова та Новояковлівки. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони на Криворізькому напрямку. Продовжує здійснювати вогневий вплив та авіаційні удари для сковування дій наших підрозділів. Вживає заходів щодо заповнення втрат і посилення військ. Здійснював обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Осокорівка, Іванівка, Токареве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Благодатне, Українка, Прибузьке та Дніпровське. Вів повітряну розвідку позицій ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 100 окупантів.

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