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Слов'янськ став прифронтовим містом, росіяни за 7-10 кілометрів, - мер

Фото: мер Слов'янська Вадим Лях (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Станом на сьогодні Слов'янськ (Донецька область) став прифронтовим містом. Противник знаходиться на відстані 7-10 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Вадима Ляха в ефірі "Еспресо".

"Місто вже стало прифронтовим. Зараз важливо евакуювати якомога більше людей, вчорашня подія (обстріл, - ред.) стала маркером і люди активніше стали виїжджати з міста", - зазначив він.

За його словами, противник на різних напрямках стоїть в декількох кілометрах від Слов'янська.

"Якщо брати в напрямку Лиману до Райгородку - це 7-10, якщо брати в напрямку Ізюму, долини - це 30. Якщо напрямок Святогірська - це до 20. Артилерія вже б'є по місту, така можливість у ворога є", - додав Лях.

Нагадаємо, напередодні в результаті масованого обстрілу Слов'янська загинули не менше шести осіб, ще 15 отримали поранення.

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Слов'янськДонецька область