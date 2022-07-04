Слов'янськ став прифронтовим містом, росіяни за 7-10 кілометрів, - мер

"Місто вже стало прифронтовим. Зараз важливо евакуювати якомога більше людей, вчорашня подія (обстріл, - ред.) стала маркером і люди активніше стали виїжджати з міста", - зазначив він.

За його словами, противник на різних напрямках стоїть в декількох кілометрах від Слов'янська.

"Якщо брати в напрямку Лиману до Райгородку - це 7-10, якщо брати в напрямку Ізюму, долини - це 30. Якщо напрямок Святогірська - це до 20. Артилерія вже б'є по місту, така можливість у ворога є", - додав Лях.